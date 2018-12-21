В Самарской области водитель легковушки сбил насмерть стоящего на обочине пешехода

СЕГОДНЯ 07:46 2018-12-21T07:46:09+03:00

Авария произошла в темное время суток на трассе М-5

Изменить размер текста: A A

В четверг, 20 декабря, примерно в 23:30 на 949 км трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе произошло ДТП, в котором погиб пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации дорожных полицейских, водитель, управляя легковым автомобилем, сбил пешехода, который стоял на обочине дороги справа. Светоотражающих элементов на его одежде не было.

В результате случившегося пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте аварии до прибытия медиков скорой помощи. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все подробности происшествия, а также личности водителя и погибшего. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.