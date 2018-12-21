В Самаре на проспекте Кирова троллейбус сбил девушку

СЕГОДНЯ 10:55 2018-12-21T10:55:33+03:00

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В четверг, 20 декабря, в двенадцатом часу дня в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На проспекте Кирова в районе дома № 231 под колеса троллейбуса № 4 угодила 18-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 25-летний водитель троллейбуса сбил девушку, когда она пересекала проезжую часть регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

В результате случившегося девушка получила травмы, с которыми ее на машине скорой помощи увезли в больницу. Медики приняли решение госпитализировать пострадавшую. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.