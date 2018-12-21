2018-12-21T10:55:33+03:00
Происшествия

В Самаре на проспекте Кирова троллейбус сбил девушку

Девушка переходила дорогу по «зебре» на красный сигнал светофора
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
Изменить размер текста:

В четверг, 20 декабря, в двенадцатом часу дня в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На проспекте Кирова в районе дома № 231 под колеса троллейбуса № 4 угодила 18-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 25-летний водитель троллейбуса сбил девушку, когда она пересекала проезжую часть регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

В результате случившегося девушка получила травмы, с которыми ее на машине скорой помощи увезли в больницу. Медики приняли решение госпитализировать пострадавшую. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре из-за ремонта Заводского шоссе изменят движение трамваев и троллейбусов
Дед Мороз из Великого Устюга пожелал самарцам спокойного и мирного 2019 года
Новый ледовый каток в Самаре откроет Алексей Ягудин
Самарцам вернут деньги за двойное списание денег с транспортных карт
Самарский филиал «Россельхозбанка» выдал кредитов на 13,6 млрд рублей
В Самаре запретят украшать елки марлей
Возле стадиона «Самара Арена» строят терем для Снегурочки
Самарского блогера Наталью Умярову отпустили на свободу по УДО
Самарцы смогут посмотреть кино в «Мягком кинотеатре», минуя кассы
Баскетбольная «Самара» проиграла первый матч четвертьфинала Кубка России «Нижнему Новгороду»
В Самарской области продлили штормовое предупреждение из-за изморози
Житель Самарской области из-за оскорблений убил знакомого ударом ножа в сердце