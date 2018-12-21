В Самаре электричка сбила насмерть мужчину
Вечером в четверг, 20 декабря, железной дороге в Самаре произошло смертельное ЧП. Примерно в 19:50 в районе станции Стахановская электричка сбила 57-летнего мужчину. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщил помощник Куйбышевского транспортного прокурора Таулан Чепкенчиев.
По данным правоохранителей, мужчина пересекал железнодрожные пути по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора. Машинист электропоезда подавал ему звуковые и световые сигналы, но он никак не отреагировал. К сожалению, избежать столкновения не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Правоохранителям предстоит установить все подробности и обстоятельства случившегося.