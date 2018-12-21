Тхэквондисты из Самарской области завоевали две «бронзы» на чемпионате России

СЕГОДНЯ 15:51 2018-12-21T15:51:14+03:00

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В Рязани проходит чемпионат России по тхэквондо. В нем принимают участие около 500 спортсменов из 46 регионов, в том числе и из Самарской области. Наш регион на этом чемпионате представляют воспитанники МБУДО СДЮСШОР №8 «Союз» Тольятти 22-летний Рафаиль Аюкаев и 21-летний Борис Краснов, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Спортсмены из Самарской области уже хорошо проявили себя на соревнованиях. Они завоевали две бронзовые медали. Борис Краснов взял третье место в весовой категории 68 кг, а Рафаиль Аюкаев — в весовой категории свыше 87 кг.