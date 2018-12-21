В Самаре водитель "Гранты" сбил на "зебре" двоих подростков

СЕГОДНЯ 19:21 2018-12-21T19:21:03+03:00

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В пятницу, 21 декабря, в третьем часу дня на улице Народной в Самаре произошло ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов. Об этом "Комсомольской правде - Самара" сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, водитель автомобиля "Лада Гранта", двигаясь по улице Народной, в районе дома № 9 не пропустил двоих мальчиков 12-ти и 13-ти лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил их.

В результате случившегося подростки получили легкое травмы. Их на машине скорой помощи доставили в ближашую больницу для обследования. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку.