В Самаре автолюбитель на иномарке сбил женщину на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 12:05 2018-12-22T12:05:45+03:00

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники полиции

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Вчера днем, в пятницу 21 декабря, в Самаре произошло ДТП. Примерно в 14-55 улице Дыбенко автомобиль «Шевроле Авео» сбил 37-летнюю женщину.

- 57-летний водитель иномарки двигался со стороны Карбышева в направлении Советской Армии. Он не уступил дорогу пешеходу, которая переходила проезжую часть улицы Дыбенко по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказывают подробности в ГУ МВД России по Самарской области.

В результате случившегося пострадавшая получила травмы. Ее с места происшествия на машине скорой помощи увезли в больницу.

По предварительной версии сотрудников УГИБДД, водитель нарушил правила проезда пешеходного перехода. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по ее итогам полицейские примут процессуальное решение.