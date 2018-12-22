У Филармонии в Самаре фура протаранила «Ниссан», пострадали несколько человек
Сегодня утром, в субботу 22 декабря, в областном центре произошло серьезное ДТП. На перекрестке улиц Льва Толстого и Фрунзе, рядом с Филармонией, столкнулись фура «Ман» и «Ниссан Кашкай».
- Примерно в 10-45 47-летний водитель «Ман» ехал от улицы Куйбышева в сторону улицы Фрунзе. На перекрестке он проехал на красный сигнал светофора в результате чего произошло столкновение с «Ниссаном», - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
За рулем иномарки находился 36-летний местный житель. Он ехал со стороны улицы Красноармейской.
Водитель фуры не пострадалФото: ГУ МВД России по Самарской области
По предварительной версии, травмы различной степени тяжести получили 4 пассажира «Ниссана». Трое из них несовершеннолетние. Пострадавшие доставлены скорой помощью в больницу.