На въезде в Самару «девятка» въехала в участников ДТП, смотревших на свои поврежденные машины

СЕГОДНЯ 20:31 2018-12-22T20:33:04+03:00

Три человека получили травмы и были госпитализированы

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Курьезное ДТП произошло сегодня, в субботу 22 декабря, перед Кировским мостом в Волжском районе. Там в аварии оказались задействованы три автомобиля, есть пострадавшие.

- ДТП на автодороге перед Кировским мостом. Столкнулись три автомобиля: «ВАЗ 2109», «Лада-Приора» и «Рено». Пострадали три человека, в том числе 14-летняя девочка. Погибших нет. На месте работают сотрудники МЧС, ГИБДД и медики, - пишут очевидцы в паблике «ДТП Самара».

В ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что началось все со столкновения двух транспортных средств.

На месте работали полицейские и медикиФото: соцсети

- Примерно в 16-00 на дороге «объезд к мостовому переходу Кировский» 16-летний мальчик, управляя «Приорой», при обгоне допустил столкновение — чиркнул боком — с «Рено Санта фе», за рулем которого находился 37-летний мужчина, - рассказывают полицейские.

Все участники этой аварии не получили никаких травм и вышли посмотреть, сильно ли повреждены их авто. В этот момент в них въехал ВАЗ-2109 под управлением 45-летнего мужчины. Водитель «Рено», его 14-летняя дочь и 38-летняя пассажирка «девятки» госпитализированы.

По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.