В Самаре пьяный водитель «Лады Калины» врезался в столб: погиб пассажир

СЕГОДНЯ 21:15 2018-12-23T21:24:47+03:00

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В ночь на субботу, 22 декабря в Самаре произошло жуткое смертельное ДТП. Около половины второго ночи в городском поселке Козелки на улице Озерной пьяный 29-летний водитель автомобиля «Лада Калина» влетел в столб. На переднем сидении рядом с ним находился пассажир. Основной удар пришелся именно на него. 31-летний пассажир от полученных травм скончался еще до приезда машины «скорой помощи».

Водителю же повезло: никаких серьезных повреждений. Его госпитализировали для медицинского осмотра, а затем отпустили домой.

По данным управления МВД России по Самарской области, водитель еще и оказывал сопротивление стражам порядка. Мужчина вел себя агрессивно, не смотря на трагедию, виновником которой он стал, не смотря на явные нарушения ПДД, управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.