2018-12-24T08:26:25+03:00
Общество

Дороги Самары из-за снегопада парализовали 10-балльные пробки

Движение затрудняют снежные завалы на дорогах и несколько мелких ДТП
Анастасия ФИЛАТОВА
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Заторы наблюдаются на всех основных дорогах СамарыЗаторы наблюдаются на всех основных дорогах СамарыФото: Яндекс.Карты
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Утро понедельника, 24 декабря, для многих жителей Самары началось не с кофе, а с огромной пробки. Из-за снегопада, который начался вчера ближе к ночи, на дорогах города образовался транспортный коллапс.

Если в 7:30 наблюдались еще 8-балльные пробки, то уже сейчас сервис Яндекс.Пробки показывает, что заторы достигли уже максимального показателя в 10 баллов. Движение стоит практически на всех дорогах Самары: на Московском шоссе, проспекте Кирова, улице Ново-Садовой, улице Авроры, улице Победы, улице Гагарина, улицы Свободы, улице Ново-Вокзальной, улице Революционной, улице Полевой и других.

Автомобилисты негодуют, что работы коммунальщиков, которые должны были бороться со снегом на протяженни всей ночи, совсем не видно. Снегом завалены и дворы, и проезжие части.

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