По маршруту Самара — Рождествено запустили суда на воздушной подушке

СЕГОДНЯ 09:13 2018-12-24T09:13:36+03:00

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В понедельник, 24 декабря, между Самарой и селом Рождествено начали ходить суда на воздушной подушке. Они будут курсировать ежедневно: из Самары — с 8:15 до 16:30, а из Рождествено — с 8:30 до 16:45. Некоторые рейсы будут совершаться только в выходные дни. Напомним, что стоимость проезда на этих судах для взрослых составит 70 рублей, а для детей 5-10 лет — 35 рублей.

Расписание судов на воздушной подушке по маршруту Самара - Рождествено

Как отмечают представители Самарского речного пассажирского предприятия, данное расписание будет действовать только в условиях полного ледостава. В графике движения судов на воздушной подушке возможны изменения из-за ухудшения ледовой или гидрометеорологической обстановки.