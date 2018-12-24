2018-12-24T09:13:36+03:00
Общество

По маршруту Самара — Рождествено запустили суда на воздушной подушке

Пассажиров будут переправлять ежедневно с 8 утра до почти 5 часов вечера
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: РЕЧФЛОТ-63Фото: РЕЧФЛОТ-63Фото: vk.com
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В понедельник, 24 декабря, между Самарой и селом Рождествено начали ходить суда на воздушной подушке. Они будут курсировать ежедневно: из Самары — с 8:15 до 16:30, а из Рождествено — с 8:30 до 16:45. Некоторые рейсы будут совершаться только в выходные дни. Напомним, что стоимость проезда на этих судах для взрослых составит 70 рублей, а для детей 5-10 лет — 35 рублей.

Расписание судов на воздушной подушке по маршруту Самара - Рождествено

Расписание судов на воздушной подушке по маршруту Самара - Рождествено

Как отмечают представители Самарского речного пассажирского предприятия, данное расписание будет действовать только в условиях полного ледостава. В графике движения судов на воздушной подушке возможны изменения из-за ухудшения ледовой или гидрометеорологической обстановки.

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