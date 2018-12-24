В Самарской области вазовскую легковушку разорвало в столкновении с эвакуатором: пострадали три человека

СЕГОДНЯ 09:51 2018-12-24T09:51:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 23 декабря, около 14:00 на 10 км 770 м трассы «Кинель — Богатое — Борское» в Кинельском районе произошло серьезное ДТП с участием отечественной легковушки и эвакуатора, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 23-летний молодой человек, двигаясь на автомобиле ВАЗ-21099 со стороны Кинеля в направлении села Богатое, нарушил правила расположения транспортного средства на дороге и выехал на встречную полосу. Там автомобилист врезался в эвакуатор под управлением 37-летнего мужчины, который перевозил автомобиль Hyundai Solaris.

Эвакуатор после ДТП вылетел с дороги

В результате случившего пострадали 3 человека: водитель отечественной легковушки и два его пассажира 24-х и 28-ми лет. Все они получили серьезные травмы, с которыми их госпитализировали в реанимационное отделение ближайшей больницы. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.