2018-12-24T09:51:26+03:00
Происшествия

В Самарской области вазовскую легковушку разорвало в столкновении с эвакуатором: пострадали три человека

По версии полицейских, аварию на «встречке» спровоцировал водитель отечественного автомобиля
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В воскресенье, 23 декабря, около 14:00 на 10 км 770 м трассы «Кинель — Богатое — Борское» в Кинельском районе произошло серьезное ДТП с участием отечественной легковушки и эвакуатора, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 23-летний молодой человек, двигаясь на автомобиле ВАЗ-21099 со стороны Кинеля в направлении села Богатое, нарушил правила расположения транспортного средства на дороге и выехал на встречную полосу. Там автомобилист врезался в эвакуатор под управлением 37-летнего мужчины, который перевозил автомобиль Hyundai Solaris.

Эвакуатор после ДТП вылетел с дороги

Эвакуатор после ДТП вылетел с дороги

В результате случившего пострадали 3 человека: водитель отечественной легковушки и два его пассажира 24-х и 28-ми лет. Все они получили серьезные травмы, с которыми их госпитализировали в реанимационное отделение ближайшей больницы. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

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