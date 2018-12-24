Ограбили и убили: в Тольятти на стройке нашли тело 16-летней девушки

СЕГОДНЯ 10:31 2018-12-24T10:34:28+03:00

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В Тольятти убили 16-летнюю девушку. В ночь на понедельник, 24 декабря, ее тело с несколькими ножевыми ранениями обнаружили на строительной площадке на улице Юбилейной.

Как выяснилось, девушка числилась пропавшей без вести. В воскресенье, 23 декабря, она вышла из дома в магазин, расположенный в 3 квартале, и пропала. Когда родители девушки поняли, что девушка слишком долго не возвращается, они начали ей звонить на сотовый телефон, но он оказался выключен. Поиски несовершеннолетней продолжались весь вечер. К сожалению, найти ее живой не удалось. Как сообщили «Комсомольской правде — Самара» в правоохранительных органах, девушку не просто убили, ее еще и ограбили.

По предварительным данным, подозреваемый в совершении данного преступления уже установлен. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.