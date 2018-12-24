Ночью в Самаре на Солнечной сгорели два Nissan

СЕГОДНЯ 13:26 2018-12-24T13:26:39+03:00

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В ночь на понедельник, 24 декабря, в Промышленном районе Самары произошел пожар. Там на улице Солнечной в районе пересечения с 7 просекой загорелись два автомобиля: Nissan Qashqai и Nissan Juke.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 1:58. На место происшествия выезжали 10 пожарных и 2 единицы техники. Потушить возгорание пожарным удалось уже в 2:06, однако к этому времени обе иномарки выгорели практически дотла. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Установить причину пожара и ущерб от него предстоит специалистам.