2018-12-24T14:35:19+03:00
Общество

Декор особняка Наумова в Самаре восстановят по уникальной технологии

Вазоны с крыши здания «возродят» специалисты Самарского политеха
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Самарский политехФото: Самарский политех
Изменить размер текста:

Особняк Наумова на улице Куйбышева в Самаре, который также известен как Дом пионеров и Дворец детского и юношеского творчества, отреставрируют с помощью уникальной технологии. Займутся этим специалисты Самарского политеха.

Сотрудникам вуза предстоит восстановить декоративные элементы, в частности, большие вазоны, расположенные на крыше особняка. Они либо вообще отсутствуют, либо практически полностью разрушены. Заменить вазоны специалисты планируют с помощью литья в формы из холодно-твердеющих смесей на основе СО2- процесса.

– Уникальность этой технологии заключается в том, что использование СО2 при продувке позволяет в три раза сократить время изготовления литейных форм. Также появляется возможность использовать разовую литейную форму два-три раза, что существенно снижает себестоимость изделия, - рассказал декан ФММТ Константин Никитин.

Сотрудникам университета нужно будет изготовить четыре вазона. Предполагается, что эту работу они завершат к Новому году. В дальнейшем они планируют использовать данную технологию при изготовлении, восстановлении или реставрации уличных статуй или средних скульптурных форм.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Самары проведет 13 лет в колонии за развращение 48 детей
Минздрав Самарской области прокомментировал слухи о нехватке лекарств для больных диабетом
Снегопад и метель продержатся в Самарской области до четверга
Появились фото с места зверского убийства 16-летней пловчихи в Тольятти
Житель Чапаевска избиениями и унижениями довел племянницу до покушения на самоубийство
В маршрутках Самары вновь появились объявления о повышении стоимости проезда до 30 рублей
У самарцев появилась возможность позвонить главному волшебнику зимы
В Тольятти молодой человек на Volvo врезался в столб: погиб пассажир
Вечеринка в стиле диджитал: что точно пригодится в новогоднюю ночь самарцам
В Самаре молодая автомобилистка устроила ДТП с двумя легковушками и попала в больницу
Ночью в Самаре на Солнечной сгорели два Nissan
Житель Тольятти ради выпивки попытался украсть детские санки
В Самаре в новогоднюю ночь перекроют проезд возле площади Куйбышева
Жительница Сызрани в пьяной ссоре зарезала сожителя
Фигуристы из Самарской области завоевали бронзовые медали на чемпионате России
В Самаре при пожаре в многоэтажке на Кирова погибла женщина
С 1 января самарским ветеранам и семьям с детьми увеличат ежемесячные выплаты
В Самаре отключили светофоры на кольце Московское шоссе - проспект Кирова
Ограбили и убили: в Тольятти на стройке нашли тело 16-летней девушки
Подписка «Лицей Плюс Экзамены» поможет подготовиться к поступлению в вуз мечты
Председатель Самарской губдумы Геннадий Котельников получил 2 млн рублей за разработку препарата от гемофилии
В Самарской области вазовскую легковушку разорвало в столкновении с эвакуатором: пострадали три человека