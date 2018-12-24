Декор особняка Наумова в Самаре восстановят по уникальной технологии

СЕГОДНЯ 14:35 2018-12-24T14:35:19+03:00

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Особняк Наумова на улице Куйбышева в Самаре, который также известен как Дом пионеров и Дворец детского и юношеского творчества, отреставрируют с помощью уникальной технологии. Займутся этим специалисты Самарского политеха.

Сотрудникам вуза предстоит восстановить декоративные элементы, в частности, большие вазоны, расположенные на крыше особняка. Они либо вообще отсутствуют, либо практически полностью разрушены. Заменить вазоны специалисты планируют с помощью литья в формы из холодно-твердеющих смесей на основе СО2- процесса.

– Уникальность этой технологии заключается в том, что использование СО2 при продувке позволяет в три раза сократить время изготовления литейных форм. Также появляется возможность использовать разовую литейную форму два-три раза, что существенно снижает себестоимость изделия, - рассказал декан ФММТ Константин Никитин.

Сотрудникам университета нужно будет изготовить четыре вазона. Предполагается, что эту работу они завершат к Новому году. В дальнейшем они планируют использовать данную технологию при изготовлении, восстановлении или реставрации уличных статуй или средних скульптурных форм.