Минздрав Самарской области прокомментировал слухи о нехватке лекарств для больных диабетом

СЕГОДНЯ 16:11 2018-12-24T16:11:36+03:00

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Недавно в соцсетях начали появляться сообщения о том, что самарским диабетикам стали недоступны льготные лекарства, якобы препаратов на всех не хватает. В ответ на это региональное министерство здравоохранения заявило, что данные слухи неверны. По словам представителей ведомства, сейчас все пациенты, а это более 35 тысяч человек, страдающие сахарным диабетом, полностью обеспечены инсулином.

- Всем выдана необходимая потребность в лекарственных препаратах на ближайшие два месяца: декабрь и январь. Также на складе имеются запасы лекарств и подана заявка на следующий год, - отметили представители минздрава.

Кроме того, в ведомстве добавили, в 2019 году планируется модернизировать систему обеспечения пациентов лекарствами. В частности, она будет носить адресный характер. Особое внимание будет уделено обеспечению лекарствами детей и женщин детородного возраста.