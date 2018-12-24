В Самарской области водитель «Газели» переломал ноги в ДТП на трассе

24 Дек. 21:59 2018-12-24T21:59:50+03:00

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Снегопад, обрушившийся на Самарскую область, создает серьезные проблемы автолюбителям. В городе и регионе зафиксировано несколько аварий, одна из них сегодня, 24 декабря, произошла на трассе около села Елховка.

- Сильная авария около Елховки, примерно 16:30. У водителя «Газели» открытые переломы ног, - пишет в социальной сети «Вконтаке» в паблике «Самара Life» очевидец.

Судя по кадрам с места происшествия, «Газель» столкнулась с фурой на скользкой и заснеженной дороге. По адресу аварии работали сотрудники полиции. Сейчас по факту ДТП правоохранители проводят проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение.