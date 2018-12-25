2018-12-25T11:59:18+03:00
Общество

Самарские депутаты выбрали трех вице-губернаторов региона

В губдуме определились с председателем правительства и полпредом губернатора
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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За все три кандидатуры депутаты проголосовали единогласноЗа все три кандидатуры депутаты проголосовали единогласноФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
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25 декабря на заседании Самарской губдумы согласовали кандидатов на должности трех вице-губернаторов. Так, в качестве первого вице-губернатора, председателя регионального правительства Дмитрий Азаров предложил Александра Нефедова. Это единственный кандидат. Он занимает эту должность с 2012 года.

— Коллеги, с биографией Александра Петровича вы хорошо знакомы, вы все его знаете, прошу согласовать его кандидатуру, — отметил глава региона.

Александра Нефедова выбрали единогласно. Кроме того, парламентарии поддержали Юрия Рожина. Он стал вице-губернатором — руководителем департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции. Полпредом губернатора при президенте России и Госдуме стал Андрей Когтев. За кандидатуры Рожина и Коптева также проголосовали единогласно.

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