Самарские депутаты выбрали трех вице-губернаторов региона
25 декабря на заседании Самарской губдумы согласовали кандидатов на должности трех вице-губернаторов. Так, в качестве первого вице-губернатора, председателя регионального правительства Дмитрий Азаров предложил Александра Нефедова. Это единственный кандидат. Он занимает эту должность с 2012 года.
— Коллеги, с биографией Александра Петровича вы хорошо знакомы, вы все его знаете, прошу согласовать его кандидатуру, — отметил глава региона.
Александра Нефедова выбрали единогласно. Кроме того, парламентарии поддержали Юрия Рожина. Он стал вице-губернатором — руководителем департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции. Полпредом губернатора при президенте России и Госдуме стал Андрей Когтев. За кандидатуры Рожина и Коптева также проголосовали единогласно.