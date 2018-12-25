Под Самарой две фуры столкнулись на «встречке» и вылетели в кювет
В понедельник, 24 декабря, около 11:00 на 31 км 450 м обводной дороги Самары произошло серьезное ДТП с участием двух большегрузов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, 50-летний водитель фуры МАН с номерами Тверской области, двигаясь со стороны трассы «Самара — Бугуруслан» в направлении дороги «Подъезд к Оренбургу от трассы М-5 «Урал», выехал на встречную полосу и врезался в фуру «Ивеко» с полуприцепом. После удара оба большегруза вылетели с дороги в кювет.
В результате случившегося пострадали 50-летний водитель «Ивеко» и его 28-летний пассажир. Обоих госпитализировали в больницу. В настоящее время правоохранители проводят по факту аварии проверку.