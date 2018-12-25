В Самарской области в столкновении двух легковушек пострадали 8 человек

СЕГОДНЯ 11:58 2018-12-25T11:58:36+03:00

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В понедельник, 24 декабря, около 5:30 на 105 км трассы «Самара — Большая Черниговка» в Большеглушицском районе произошло ДТП с участием двух отечественных легковушек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074, двигаясь со стороны села Большая Черниговка в направлении Самары, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус» под управлением 27-летнего водителя. После этого обе машины вылетели в кювет.

В результате ДТП пострадали 8 человек: водитель «Ларгуса» и 6 его пассажиров в возрасте от 21 года до 49 лет, а также водитель «семерки». Отметим, что двоих пассажиров 1994 и 1988 годов рождения в тяжелом состоянии увели в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку.