К 2024 году соответствовать нормам будут 85% дорог Самарско-Тольяттинской агломерации

СЕГОДНЯ 09:28 2018-12-26T09:28:08+03:00

В Самарско-Тольяттинской агломерации доля дорог, которые соответствуют нормам, увеличилась с 42,2% до 54,6% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Планируют, что из-за этого аварийных мест будет в 2 раза меньше

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За два года – 2017 и 2018 – в Самарской области в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали больше 360 км трасс федерального, регионального и местного значения. Из-за этого в Самарско-Тольяттинской агломерации доля дорог, которые соответствуют нормам, увеличилась с 42,2% до 54,6%. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

- С 2019 года обновление дорожной сети продолжится уже в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По нему в течение 6 лет планируется отремонтировать 1935 км региональных и местных дорог, 797 км дорог Самарско-Тольяттинской агломерации, - говорится в сообщении.

На ремонт потратят больше 39 млрд рублей. Из них 11,56 млрд поступят из федеральной казны.

Предполагают, что к 2024 году в регионе соответствовать нормам должны 85% дорог агломерации и 42,7% дорог всего. При этом планируют, что количество аварийно-опасных мест сократится в 2 раза, а значит, упадет и смертность – примерно в 3,5 раза.

В следующем году в рамках нацпроекта отремонтируют 91 дорогу. Это 247 км пути. Ремонт обойдется в 4,76 млрд рублей, 1,7 млрд из которых поступят из федерального бюджета.

Кроме того, в 2019 году в эксплуатацию введут Фрунзенский мост. На строительство направили 12,3 млрд рублей.

В будущем году планируют начать строить магистраль Центральную в Самаре (от Ракитовского шоссе по проспекту Карла Маркса до обводной дороги) и мост через Волгу в районе Климовки. Первый объект стоит около 7,38 млрд рублей, второй – около 129,9 млрд.