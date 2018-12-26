Крупный пожар под Самарой: на площади 450 кв.м горит административное здание

СЕГОДНЯ 10:46 2018-12-26T10:48:29+03:00

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Утром в среду, 26 декабря, в Волжском районе произошел крупный пожар. Там в селе Ровно-Владимировка загорелось административно-бытовое здание.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о возгорании поступило в 8:51. На место происшествия выехали 58 пожарных и 17 единиц техники. Площадь пожара составляет 450 квадратных метров. Пожарные работают по повышенному рангу. Известно, что в здании находится 1 человек. В настоящее время подробности случившегося устанавливаются.