Крупный пожар под Самарой: на площади 450 кв.м горит административное здание
По данным пожарных, внутри здания находится человек
На месте ЧП работают 58 пожарных и 17 спецмашинФото: Архив "КП"
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Утром в среду, 26 декабря, в Волжском районе произошел крупный пожар. Там в селе Ровно-Владимировка загорелось административно-бытовое здание.
По данным ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о возгорании поступило в 8:51. На место происшествия выехали 58 пожарных и 17 единиц техники. Площадь пожара составляет 450 квадратных метров. Пожарные работают по повышенному рангу. Известно, что в здании находится 1 человек. В настоящее время подробности случившегося устанавливаются.