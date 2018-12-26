В Самаре водитель маршрутки сбил на «зебре» двух пешеходов

СЕГОДНЯ 11:50 2018-12-26T11:50:12+03:00

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Во вторник, 25 декабря, около 7:40 на Московском шоссе в Самаре произошло ДТП с участием маршрутки № 96, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 29-летний водитель автобуса Hyundai County, двигаясь по своему маршруту со стороны Ракитовского шоссе в направлении улицы Дальней, не уступил дорогу пешеходам, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил их.

В результате случившегося пострадали два человека: 48-летняя женщина и 19-летняя девушка. Обеих пострадавших на машине скорой помощи доставили в больницу. Там им оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.