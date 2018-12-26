Трассу М-5 в Самарской области из-за снегопада закрыли для грузовиков
В среду, 26 декабря, с 12:00 на федеральной трассе М-5 «Урал» в Самарской области ввели временное ограничение на движение грузового транспорта. Проезд для большегрузов закрыли из-за сильного снегопада, сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».
Пока водителям грузовиков советуют не ездить с 890 по 976 км трассы в Сызранском и Ставропольском районах.
- Дорожники принимают все меры для расчистки дороги. Последствия снегопада устраняют около 80 снегоуборочных машин. Аварийные бригады перешли на круглосуточный режим работы, - рассказали в ведомстве.
По предварительным данным, запрет на проезд по федеральной трассе продлится до 16:00 сегодняшнего дня.