Трассу М-5 в Самарской области из-за снегопада закрыли для грузовиков

СЕГОДНЯ 13:04 2018-12-26T13:04:07+03:00

Запрет на движение по трассе будет действовать до 16 часов Фото: Архив "КП"

Ограничения ввели в Сызранском и Ставропольском районах

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В среду, 26 декабря, с 12:00 на федеральной трассе М-5 «Урал» в Самарской области ввели временное ограничение на движение грузового транспорта. Проезд для большегрузов закрыли из-за сильного снегопада, сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

Пока водителям грузовиков советуют не ездить с 890 по 976 км трассы в Сызранском и Ставропольском районах.

- Дорожники принимают все меры для расчистки дороги. Последствия снегопада устраняют около 80 снегоуборочных машин. Аварийные бригады перешли на круглосуточный режим работы, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, запрет на проезд по федеральной трассе продлится до 16:00 сегодняшнего дня.