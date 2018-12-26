2018-12-26T13:42:53+03:00
Происшествия

На пересечении Полевой и Ленина встало движение из-за ДТП на трамвайных путях

Там столкнулись отечественная легковушка и автобус
Анастасия ФИЛАТОВА
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Авария парализовала движение трамваевАвария парализовала движение трамваевФото: Александра ЛУКЬЯНОВА
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Днем в среду, 26 декабря, на пересечении проспекта Ленина и улицы Полевой в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там на трамвайных путях столкнулись автобус и, предположительно, автомобиль «Лада Приора». Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщили очевидцы.

Из-за аварии движение трамваев оказалось парализовано. Кроме того, встали в пробку и автомобилисты. Отметим, что движение затруднено и в целом по городу. Судя по данным сервиса Яндекс.Карты, в настоящее время город сковали уже 9-балльные пробки.

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