По улицам Самары разъезжает автобус, исполняющий новогодние желания

СЕГОДНЯ 16:22 2018-12-26T16:22:31+03:00

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В среду, 26 декабря, на улицы Самары вышел «Новогодний автобус желаний». Об этом сообщает компания «СамараАвтоГаз». На каком именно маршруте курсирует автобус, перевозчик не уточняет, зато известно, что его можно встретить в районе Хлебной площади и улицы Георгия Димитрова.

Вместо водителя пассажиров «Автобуса желаний» возит Дед Мороз, а обилечивает не обычный кондуктор, а Снегурочка. Всем пассажирам необычного автобуса обещают праздничное настроение и новогодние сувениры. Кроме того, самарцы смогут загадать в этом автобусе заветное желание, которое обязательно сбудется под Новый год.