Самарские силовики пришли с обысками в сеть алкогольных магазинов «Красное и Белое»
Масштабные следственные действия проходят по всей России
ФСБ пришло с обысками в алкомаркетФото: KP.RU - Челябинск
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В четверг, 26 декабря, в Самаре и еще шести городах России прошли обыски на складах и в офисах известной сети алкомаркетов «Красное&Белое». Об этом одновременно сообщили несколько информированных источников.
Следственные действия ведут оперативники Федеральной службы безопасности и представители Федеральной налоговой службы.
Как сообщает «КП-Челябинск», интерес силовиков к торговой сети может быть связан с вопросами о легальности алкогольной продукции или неуплатой налогов.