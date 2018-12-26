2018-12-26T21:19:46+03:00
Происшествия

Самарские силовики пришли с обысками в сеть алкогольных магазинов «Красное и Белое»

Масштабные следственные действия проходят по всей России
Кирилл КАРИМОВ
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ФСБ пришло с обысками в алкомаркетФСБ пришло с обысками в алкомаркетФото: KP.RU - Челябинск
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В четверг, 26 декабря, в Самаре и еще шести городах России прошли обыски на складах и в офисах известной сети алкомаркетов «Красное&Белое». Об этом одновременно сообщили несколько информированных источников.

Следственные действия ведут оперативники Федеральной службы безопасности и представители Федеральной налоговой службы.

Как сообщает «КП-Челябинск», интерес силовиков к торговой сети может быть связан с вопросами о легальности алкогольной продукции или неуплатой налогов.

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