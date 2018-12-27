Под Самарой «Калина» влетела в фуру: погиб пассажир легковушки

СЕГОДНЯ 08:42 2018-12-27T08:42:06+03:00

Еще один человек получил травмы

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В среду, 26 декабря, около 16:00 на 13 км дороги «Обводная Самары» от трассы М-5 «Урал» до «Самара — Волгоград» произошла смертельная авария, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 39-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада Калина», двигалась со стороны Волгограда в направлении Самары. В какой-то момент она выехала на встречную полосу и врезалась в фуру «Скания» с полуприцепом под управлением 62-летнего водителя, который ехал в попутном направлении.

В результате случившегося автомобилистка получила различные травмы, а ее пассажир скончался до приезда медиков скорой помощи. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП. По факту происшествия проводится проверка.