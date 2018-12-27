В Тольятти будут судить мужчину, который из ревности задушил сожительницу и ее 16-летнюю дочь

СЕГОДНЯ 09:29 2018-12-27T09:29:47+03:00

Мужчина не только убил их, но еще и похитил их телефоны

Изменить размер текста: A A

В Тольятти в ближайшее время предстанет перед судом 42-летний местный житель, которого обвиняют в убийстве сожительницы и ее дочери, а также в тайном хищении их имущества. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Напомним, тела 33-летней женщины и ее 16-летней дочери нашли 10 января 2018 года в одной из квартир дома, расположенного в Комсомольском районе Тольятти. Экспертиза показала, что обе погибшие были задушены. По версии следствия, смертельные травмы тольяттинки получили 3 января. Расправился с ними сожитель женщины. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из ревности задушил возлюбленную и ее дочь, а затем похитил их мобильные телефоны общей стоимостью 6 тысяч 700 рублей и ушел из дома.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении мужчины завершено. Правоохранители передали его на рассмотрение в Самарский областной суд.