В Самаре автомобилистка протаранила маршрутку и сбила 16-летнюю девушку на остановке

СЕГОДНЯ 10:59 2018-12-27T11:00:19+03:00

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В среду, 26 декабря, в 14:00 на улице Механиков в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта, легковушки и пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 18-летняя девушка, двигаясь на автомобиле Volkswagen Polo по дороге «Самара — Бугуруслан» со стороны поселка Стройкерамика в направлении улицы Чекистов в условиях снегопада, врезалась в маршрутку № 126, которая стояла на остановке «Промзона». После этого иномарка продолжила движение и сбила 16-летнюю девушку, которая находилась на остановке.

В результате случившегося девушка получила травмы, с которыми ее на машине скорой помощи увезли в больницу. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь и назначили ей амбулаторное лечение. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.