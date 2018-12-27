«Цыгане увели?»: в Тольятти местные жители сообщили о пропаже светящейся лошади от дома культуры

СЕГОДНЯ 20:11 2018-12-27T20:13:26+03:00

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В Тольятти около одноименного дома культуры пропала световая фигура лошади. Она была «запряжена» в карету под елкой вместе с еще одной такой же фигурой. Пропажу одной светящейся лошади заметили местные жители.

- Возле ДК «Тольятти» из-под елки пропала красивая светящаяся лошадь! Утром еще подумала, почему светится только карета, а лошади-то нет, - написала в социальной сети горожанка.

А так выглядела раньшеФото: Соцсети

Местные паблики наводнили фото, как выглядела композиция раньше, и как выглядит сейчас. Куда делась одна лошадь – остается загадкой. Местные жители строят множество догадок. «Теперь будет радовать кого-то на даче, наверное», «Цыгане увели», - предполагают тольяттинцы.