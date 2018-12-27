2018-12-27T21:04:50+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП в Самарской области: «Калина» на встречке влетела в «Рено» и съехала в кювет

Водитель отечественной легковушки не справился с управлением
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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На месте работали сотрудники ГИБДД. Они оказали пострадавшему помощьНа месте работали сотрудники ГИБДД. Они оказали пострадавшему помощьФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Серьезное ДТП, унесшее жизнь мужчины, произошло в Самарской области в четверг, 27 декабря, в районе 10 часов утра. На дороге «Тольятти – Хрящевка» столкнулись «Лада Калина» и Renault Kangoo. Водитель отечественной легковушки скончался, водитель иномарки в тяжелом состоянии в больнице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Спровоцировал аварию 42-летний мужчина, который был за рулем «Калины». На 10 километре трассы он не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с иномаркой. После этого отечественная легковушка продолжила движение и съехала в кювет.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Они оказали пострадавшему помощь.

- По собранным сотрудниками полиции материалам, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении областного главка.

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