Смертельное ДТП в Самарской области: «Калина» на встречке влетела в «Рено» и съехала в кювет

СЕГОДНЯ 21:02 2018-12-27T21:04:50+03:00

На месте работали сотрудники ГИБДД. Они оказали пострадавшему помощь Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

Серьезное ДТП, унесшее жизнь мужчины, произошло в Самарской области в четверг, 27 декабря, в районе 10 часов утра. На дороге «Тольятти – Хрящевка» столкнулись «Лада Калина» и Renault Kangoo. Водитель отечественной легковушки скончался, водитель иномарки в тяжелом состоянии в больнице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Спровоцировал аварию 42-летний мужчина, который был за рулем «Калины». На 10 километре трассы он не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с иномаркой. После этого отечественная легковушка продолжила движение и съехала в кювет.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Они оказали пострадавшему помощь.

- По собранным сотрудниками полиции материалам, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении областного главка.