2018-12-28T14:57:05+03:00
Общество

В Самарской области в 2019 году вырастут тарифы на эвакуацию авто

Также изменятся расценки на хранение машин на штрафстоянках
Анастасия ФИЛАТОВА
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Больше всего за эвакуацию придется заплатить автомобилистам Самары - 1900 рублейБольше всего за эвакуацию придется заплатить автомобилистам Самары - 1900 рублейФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Самарским автомобилистам в новом году придется раскошелиться — тарифы на эвакуацию авто и оплату штрафстоянок увеличатся. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в 2019 году в Самаре эвакуация машины будет стоить 1900 рублей, а в других населенных пунктах области — 1700 рублей.

Что касается тарифов на хранение автомобилей на штрафстоянках, то они будут следующие: в первые 5 часов хранения владельцам машин категории А придется заплатить 6 рублей, владельцам машин категории В и D массой до 3,5 тонн — 12 рублей, владельцам машин категории D массой более 3,5 тонн, а также С и Е — 24 рубля, а владельцам негабаритного транспорта — 36 рублей. Начиная с 6 полного часа хранения, расценки будут следующие: категория А — 15,5 рублей, категории В и D массой до 3,5 тонн — 31 рубль, категории D массой более 3,5 тонны, С и Е — 62 рубля, негабаритный транспорт — 93 рубля.

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