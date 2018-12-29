2018-12-29T23:54:58+03:00
Происшествия

В Самаре на Мехзаводе недалеко от Меги перевернулась "Приора"

Ольга АФАНАСЬЕВА
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Автомобиль вылетел в кюветАвтомобиль вылетел в кювет
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Еще одно ДТП случилось в Самаре в половине первого ночи 28 декабря. На Мезаводе, неподалеку от ТЦ "Мега" в кювет вылетела "Лада Приора", машина перевернулась в сугроб. Очевидцы сняли на видео, как из машины выбирается водитель и пассажирка.

-Вроде все живы, обошлось, машина повреждена. Возможно, водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Или был нетрезв перед Новым годом, -отметили очевидцы. Также комментаторф порадовались, что улетеыший с дороги водитеоь никого не задел, недалеко от места ДТП находится пешеходный переход.

В причинах аварии сейчас предстоит разобраться полицейским. Также очевидцы говорят, что водителя полиция проверяла на алкоголь.

На Мехзаводе перевернулся автомобиль.

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