2018-12-30T09:20:36+03:00
Происшествия

Всё в семью: экс-директор одного из пансионатов Самарской области присвоила пенсии инвалидов

Деньги женщина перевела на банковский счет зятя.
Евгения ВАСИНА
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Женщину ждет судЖенщину ждет суд
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В Самарской области завели уголовное дело на бывшего директора ГБУ СО «Высокинский пансионат для инвалидов». Как сообщает пресс-служба прокуратуры, женщину обвинили «в присвоение и растрата, совершенных с использованием своего служебного положения».

О том, что в пансионате для инвалидов Пестравского района совершаются махинации с пенсиями постояльцев, выявила прокурорская проверка.

В ходе проверки выяснилось, что директор пансионата, являясь должностным лицом и используя свое служебное положение, решила похитить пенсии 235 недееспособных инвалидов, на общую сумму в 232 180 рублей. Эти деньги находились на счетах в банке. Деньги женщина намеривалась перевести их зятю. Для этого она указала бухгалтеру по личным пенсиям оплатить счет на поставку антитабачного средства, подписать товарную накладную, подтверждающую поставку антитабачного средства в количестве 235 пачек в пансионат, а также изготовить акт, подтверждающий выдачу это средства. При этом женщина заведомо знала, что никакие антитабачные препарата или средства в пансионат поставлены не будет.

Когда деньги оказались на одном счету в банке, ими по своему усмотрению распорядился зять директора пансионата.

Сейчас жинщину уволили, а материалы прокурорской проверки направили в полицию, а в МВД, в свою очередь, завели уголовное дело по статье "присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения".

Расследование уголовного дела на контроле прокуратуры района.

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