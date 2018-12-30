В новый детский сад Куйбышевского района на празднование Нового года приехали особенные гости

СЕГОДНЯ 09:58 2018-12-30T09:58:36+03:00

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Один из детских садов Куйбышевского района накунуне отпраздновал свой первый Новый год. Чтобы поздравить ребят и педаговов с предстоязим праздником в новый детский сад в микрорайоне Волгарь приехали Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина.

В детском саду №4 230 мест, открылся он в начале декабря этого года. Построен садик благодаря реализации федеральной целевой программы «Жилище», деньги на строительство были выделены из областного и городского бюджетов.

Как отметила директор учреждения Людмила Пятилетова, сейчас из 12 групп сада укомплектовано только 9, четыре из них ясельные - для детей в возрасте до трех лет. Есть группа и для маломобильных ребятишек.

Детский сад оснащен музыкальным и спортивным залами, есть кабинет логопеда и психолога, преподавателей по физкультуре и музыке, пищеблоком, медицинским кабинетом и прачечной. Во дворе две спортивные площадки со специальным антитравматическим покрытием, теневыми навесами, скамейками, игровыми комплексами, песочницей и лабиринтом.

Справка «КП»:

В 2018 году в регионе открыли 9 новых детских садов. На следующий год власти планируют ввести в эксплуатацию еще 20 новых детских садов по всей области.