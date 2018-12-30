2018-12-30T10:54:46+03:00
Происшествия

Два пострадавших в двойном ДТП: В Кинель-Черкасском районе столкнулись четыре машины

Второй ДТП произошло, когда водитель объезжал машины, пострадавшие после первой аварии
Евгения ВАСИНА
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Будьте осторожнее на дорогах!Будьте осторожнее на дорогах!Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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Серьезная авария произошла в субботу, 29 декабря в Кинель-Черкасском районе. Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области в 07:20 68-летний водитель «Daewoo Nexia» ехал по 5 км автодороги Отрадный-Богатое-Борское, со стороны села Борское в направлении города Отрадный. В этот день был снегопад из-за чего мужчина не справился с управлением машиной. В итоге, автомобиль «влетел» в стоящую «ГАЗель», затем «Daewoo Nexia» продолжила движение, и столкнулась с автомобилем «Исузу», который двигался во встречном направлении. Управлял иномаркой 55-летний водитель. После этого «Исузу» въехала в правый кювет по ходу своего движения.

В результате ДТП пострадал 34-летняя пассажирка «Daewoo Nexia». Женщина находилась на заднем сиденье справа и была пристегнутая ремнем безопасности. Пострадавшую на «скорой» доставили в больницу.

На этом ДТП не закончилось. Спустя 10 минут после первой аварии мимо этого места проезжал 20-летний водитель ВАЗ 2114. Мужчина также ехеал в Отрадный. Водитель выехал на полосу встречного движения, но снегопад не позволил завершить маневр, и автомобилист не справился с управлением и наехал на стоящую после аварии автомашину «Daewoo Nexia». Мужчине пришлось вызвать «скорую», медики назначили ему амбулаторное лечение.

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