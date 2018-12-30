Места пока есть, но это ненадолго: в Самарской области продолжат решать проблемы ритуальной сферы

СЕГОДНЯ 13:38 2018-12-30T14:31:51+03:00

О строительстве крематория в этой программе ничего не говорится

С 1 января в силу вступит муниципальная программа «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2019 - 2028 годы.

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С 2008 года в Самаре активно занимаются проблемами городских кладбищ и рынка ритуальных услуг. Сейчас в Самаре 20 общественных кладбищ, общей площадью - 495,16 га. Большая часть из них уже заняты и захоронения там возможны только в родственные могилы или на участках, используемых ныне для административно-хозяйственных нужд.

Доступными кладбищами в Самаре пока остаются «Мехзаводское» и «Центральное». А вот на кладбищах «Вознесенское» (площадь 10 га), «Спасское» (площадь – 24,76 га), «Самарское» (площадь – 39,24 га) массовые захоронения невозможны из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.

На данный момент на городских кладбищах осталось около 130 000 мест для однократного захоронения. Этого должно хватить на ближайшие 10 лет, однако, если не принять мер по сооружению новых мест погребения, хоронить умерших людей окажется негде. Чтобы использовать имеющиеся возможности кладбищ «Вознесенское», «Спасское» и «Самарское» уже сейчас необходимы вложения. Так считают авторы программы «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2019 - 2028 годы.

Кроме того, в качественном содержании нуждаются и ныне действующие и закрытые кладбища. На многих из них необходимо привести в порядок памятные сооружения, воинские захоронения. Так, на территории кладбища «Городское» расположен мемориальный объект «Мемориал воинских захоронений «Аллея Славы», на территории кладбища «Рубежное» - военно-мемориальный объект «Афганистан».

Все эти необходимые решения и попытались участь в муниципальной программе «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2019 - 2028 годы.

Главная ее цель - совершенствование организации похоронного дела в Самаре. Для этого намерены создать электронный архив захоронений; провести инвентаризацию имеющихся захоронений; обновить материально-техническую базу МП «СКРУ» и провести ряд других мероприятий. Всего на эти нужны планируют потратить 519 100,0 тыс. рублей, в том числе 437 500,0 тыс. рублей из бюджета города и 81 600,0 тыс. рублей внебюджетных средств.

О строительстве крематория на территории Самарской области в этом программе не говориться.