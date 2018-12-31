2018-12-31T09:42:47+03:00
Происшествия

Под Самарой на «встречке» столкнулись Toyota и «Калина»: один человек погиб, трое пострадали

Смертельная авария произошла накануне вечером на трассе «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В воскресенье, 30 декабря, примерно в 21:30 на 16 км 140 м трассы «СамараПугачевЭнгельсВолгоград» в Волжском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 52-летний водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь со стороны дороги «Самара – Волгоград – Новокуйбышевск» в направлении дороги «Обход Самары», выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Toyota Corolla под управлением 51-летнего водителя.

В результате случившегося пострадали четыре человека: водитель иномарки и двое его пассажиров - 15-летний мальчик и 42-летняя женщина, которым медики назначили амбулаторное лечение, а также водитель отечественной легковушки. Последний, к соджалению, скончался в больнице, не приходя в сознание.

В настоящее время полицейские продолжают выяснять все подробности происшествия. По факту аварии проводится проверка.

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