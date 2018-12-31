2018-12-31T11:08:41+03:00
Происшествия

В Самаре водитель Hyundai сбил на «зебре» девушку и сам отвез ее в больницу

Пострадавшая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В воскресенье, 30 декабря, около 9:10 на улице Георгия Димитрова в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 22-летний водитель автомобиля Hyundai Accent, двигаясь со стороны улицы Стара-Загора в направлении Московского шоссе, напротив дома № 45 по улице Георгия Димитрова сбил 28-летнюю девушку. Последняя пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате случившегося девушка получила различные травмы. Водитель не стал вызывать скорую помощь и сам отвез пострадавшую в больницу. Медики приняли решение госпитализировать ее в травматологическое отделение. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

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