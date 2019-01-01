В новогоднюю ночь водитель "Калины" протаранил скорую помощь

1 Янв. 2019 2019-01-01T15:38:44+03:00

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Вечером 31 декабря в Самаре на пересечении пр. Карла Маркса и пр. Кирова встретились машина скорой помощи и автомобиль "Лада Калина". 18-летний водитель вазовской легковушки не пропустил машину с проблесковыми маячками.

- Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливает полиция, - сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области. - На нерегулируемом перекрестке водитель не пропустил скорую с включенным проблесковым маячком.

Пострадали в аварии две женщины - пассажирки "скорой", 22 и 39 лет. Они работали в этой машине, являясь фельдшерами. Им оказали скорую медицинскую помощь на месте, обе женщины отказались от госпитализации. Не уточняется, ехала ли скорая на выезд.