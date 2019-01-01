2019-01-01T19:51:50+03:00
Общество

"Как мило и непосредственно": жена самарского олигарха Ксения Царицына поздравила подписчиков с Новым годом в платье русалки

Вместе с дочкой Ксения попрыгала в богато наряженном холле гостиницы
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Ксения Царицына устроила фотосессиюКсения Царицына устроила фотосессию
Изменить размер текста:

Жена самарского олигарха Шаповалова Ксения Царицына поздравила с Новым годом - 2019 всех подписчиков своего инстаграма. Красавица сначала сфотографировалась в обтянутом красном платье с лентой Миссис Россия - мир 2018. А потом мило попрыгала под елочкой вместе с дочкой.

- Это так мило и непосредственно, какие вы хорошие, - тут же разразились хвалебными тирадами подписчики красотки.

На видео периодически появляется и сын пары. Праздник Ксения и Алексей отметили в богато отеле в Дубаях, где они и живут. Ксения, видимо, приехала сюда на фотосессию. Напомним, что в грядущем году Ксения собирается побороться за титул Миссис мира - 2019, представляя на конкурсе Россию. И при подготовке к конкурсу она не перестает радовать подписчиков аппетитными формами.

ksenia_tsaritsinaksenia_tsaritsina
Happy New Year 2019!!! Love rules the World Bless u all
3005 отметок «Нравится»57 комментариевInstagram

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кто-то сумку забыл: в Тольятти "Парк Хаус" эвакуировали из-за бесхозного предмета
Тепло вернулось! В Самаре устранили дефект квартальной сети на Антонова-Овсеенко
"Кино досмотреть не дали!" В Тольятти кто-то "заминировал" торговый центр
В июне в Ширяево устроят выставку треш-арта, а самарцев научат мастерить полезные предметы из мусора
" С легким паром!" В Самаре музей Рязанова будет работать все праздники
"Единого регоператора пора будить": самарцы жалуются на горы мусора 1 января
В черном списке у министра: в день дежурства Ивана Пивкина горожане обнаружили, что не могут написать ему в твиттер
Оно тоже мерзнет: в Самаре 1 января перестало работать новое колесо обозрения
Стало известно, что под колесами "шевроле" под Тольятти погибла 17-летняя девушка
В новогоднюю ночь водитель "Калины" протаранил скорую помощь
"Сплошное разорение": в Самаре за проезд в маршрутках с 1 января берут 30 рублей
В Самаре без отопления остаются 30 домов
Все каникулы в снегу! Новый год в Самаре начнется с потепления
Убили человека и попались: Самаре начинается суд над бандой налетчиков, грабивших банки
Житель Самары за похищение ноутбука сядет на 1,5 года
Под Тольятти "Шевроле" сбил пешехода, женщина погибла на месте
Крупный пожар в Чапаевске: из старого четырехэтажного дома эвакуировали 14 человек, есть погибший
Пар или пожар: самарцы сообщили о горящей ёлке на здании "Газпрома"