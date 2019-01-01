"Как мило и непосредственно": жена самарского олигарха Ксения Царицына поздравила подписчиков с Новым годом в платье русалки

1 Янв. 2019 2019-01-01T19:51:50+03:00

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Жена самарского олигарха Шаповалова Ксения Царицына поздравила с Новым годом - 2019 всех подписчиков своего инстаграма. Красавица сначала сфотографировалась в обтянутом красном платье с лентой Миссис Россия - мир 2018. А потом мило попрыгала под елочкой вместе с дочкой.

- Это так мило и непосредственно, какие вы хорошие, - тут же разразились хвалебными тирадами подписчики красотки.

На видео периодически появляется и сын пары. Праздник Ксения и Алексей отметили в богато отеле в Дубаях, где они и живут. Ксения, видимо, приехала сюда на фотосессию. Напомним, что в грядущем году Ксения собирается побороться за титул Миссис мира - 2019, представляя на конкурсе Россию. И при подготовке к конкурсу она не перестает радовать подписчиков аппетитными формами.