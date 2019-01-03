Выясняют детали смертельного ДТП: на трассе М-5 «Урал» автомобилист на «Лада Гранте» сбил пешехода

3 Янв. 2019 2019-01-03T12:59:37+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают детали смертельного ДТП, которое произошло накануне на трассе М-5 «Урал». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, авария случилась 3 января в 00:30. По предварительной версии полицейских, 32-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Гранта», допустил наезд на пешехода. В результате аварии мужчина-пешеход погиб на месте.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность погибшего, по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.