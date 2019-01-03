2019-01-03T19:23:25+03:00
Происшествия

В Самаре на улице Каховской мужчина сбил женщину с двумя детьми

Пешеходы, после оказания медицинской помощи, отпущены домой.
Евгения ВАСИНА
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Осторожнее на дорогах!Осторожнее на дорогах!
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Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Самаре. Авария произошла в четверг, 3 января в 14:40. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самаркой области, 59-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», ехал по улице Каховская со стороны проспекта Металлургов в сторону улицы Победы. По предварительным данным, в пути следования автолюбитель допустил наезд на троих пешеходов – 36-летнюю женщину и двух девочек 13 и двух лет. Они переходили дорогу в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода.

К счастью, полученные травмы оказались легкими, после оказания медицинской помощи, пострадавших отпустили домой.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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