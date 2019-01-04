У метро Безымянка в Самаре невнимательная автомобилистка на «Мерседесе» спровоцировала ДТП

4 Янв. 2019 2019-01-04T09:25:37+03:00

Всего в аварию попали три автомобиля

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В четверг, 3 января, днем возле станции метро Безымянка, на улице Победы произошла автомобильная авария. Момент ДТП попал в объектив авторегистратора.

Автомобилист на «Тойота Королла» двигался в прямом направлении по Победе, когда женщина на «Мерседец-Бенц МЛ», не убедившись в безопасности маневра, начала поворачивать от тротуара. Легковушка, пытаясь уйти от столкновения, врезалась во внедорожник, после чего ударила припаркованный фургон ГАЗ.

О пострадавших в ДТП не сообщается. «Королла» получила серьезные повреждения передней части кузова, «Мерседес» - бампера и решетки радиатора. Во всех обстоятельствах инцидента сейчас разбираются полицейские.