Во дворе на Стара-Загоре в Самаре поймали мертвецки пьяного таксиста

4 Янв. 2019 2019-01-04T15:45:39+03:00

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Очередного пьяного автомобилиста задержали в Самаре в пятницу, 4 декабря. На этот раз им оказался таксист одного из таксомоторных предприятий города. Об этом сообщают активисты общественного движения «Ночной патруль».

Все началось с того, что во дворе дома по адресу Стара-Загора, 105 таксомотр «Рено Логан» врезался в сугроб. Машина перекрыла выезд, а водитель выглядел не совсем свежо.

Мужчину помогли задержать общественники, впрочем, он и не был в состоянии скрыться – еле стоял на ногах. Подоспевшие сотрудники ГИБДД препроводили мужчину в патрульную машину. Экспресс-анализ показал, что водитель сильно пьян.