В Крутых Ключах столкнулись Opel и снегопогрузчик: двое пострадали
В минувшую пятницу, 4 января, в Красноглинском районе Самары произошло ДТП. Столкнулись автомобиль Opel Astra и снегоуборочный автомобиль.
Авария произошла в микрорайоне Крутые Ключи около двух часов ночи. 19-летний водитель иномарки ехал по бульвару Ивана Финютина со стороны улицы Мира в направлении улицы маршала Устинова.
По предварительным данным от ГУ МВД России по Самарской области парень не справился с управлением и около дома номер 41 по бульвару Финютина врезался в убирающий снег колесный погрузчик SDLG LG946L, который в тот момент ехал задним ходом. За рулем снегоуборочной техники находился 40-летний мужчина. Он не пострадал, а вот водитель и 24-летний пассажир автомобиля Opel бригадой скорой помощи были доставлены в больницу. Одна повреждения оказались не серьезными и оба были отпущены домой на амбулаторное лечение.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, проводится проверка.