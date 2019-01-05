В Крутых Ключах столкнулись Opel и снегопогрузчик: двое пострадали

5 Янв. 2019 2019-01-05T11:46:06+03:00

Водитель и пассажир иномарки были доставлены в больницу

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В минувшую пятницу, 4 января, в Красноглинском районе Самары произошло ДТП. Столкнулись автомобиль Opel Astra и снегоуборочный автомобиль.

Авария произошла в микрорайоне Крутые Ключи около двух часов ночи. 19-летний водитель иномарки ехал по бульвару Ивана Финютина со стороны улицы Мира в направлении улицы маршала Устинова.

По предварительным данным от ГУ МВД России по Самарской области парень не справился с управлением и около дома номер 41 по бульвару Финютина врезался в убирающий снег колесный погрузчик SDLG LG946L, который в тот момент ехал задним ходом. За рулем снегоуборочной техники находился 40-летний мужчина. Он не пострадал, а вот водитель и 24-летний пассажир автомобиля Opel бригадой скорой помощи были доставлены в больницу. Одна повреждения оказались не серьезными и оба были отпущены домой на амбулаторное лечение.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, проводится проверка.