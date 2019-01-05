«Надо почистить каток? Вы звоните!»: Дмитрий Азаров расчистил каток у школы №175 и напомнил родителям и школьникам о пользе физического труда

5 Янв. 2019 2019-01-05T13:30:02+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров взялся за расчистку снега на самарских катках, причем своими руками. Субботу, 5 января, глава региона начал с уборки снега на катке около школы №175.

На то, что местная ледовая площадка завалена снегом и детям негде кататься, Дмитрию Азарову в интернете пожаловались местные жители.

- Приехали, посмотрели. Лед здесь хороший, а каток нечищенный. Пришлось самим убирать. Это выходной и есть возможность провести его на свежем воздухе за полезным для города делом, - рассказал Дмитрий Азаров и напомним, что для того, чтобы детям было, где кататься, не обязательно ждать губернатора. - В моем детстве никакие дядьки не приезжали, катки не чистили. Выходили мы сами с пацанам и чистили катки во дворе и в школе. Хочешь поиграть в хоккей? Почисти себе каток. Это трудовое воспитание было.

Глава региона вместе с депутатами Самарской губернской думы, главой города и представителями правительства области расчистили каток за один час.

- Если не выбрались родители сделать это для своих детей, я подъеду. Вы звоните, буду выбирать время. Думаю, что в будний день с этим будут сложности, загрузка достаточно большая, а в выходной день подъеду, - с долей сарказма предложил глава региона. - Мы с любыми задачами вместе справляемся и со стратегическими и с такими простыми. Почистить каток? Мы готовы! И вы присоединяйтесь!

Некоторые смарцы с главой региона согласны.

- Очень правильно сказано, что про приучать к физическому труду надо! Вот только одна проблема: В школах сейчас детей к этому не приучают. Раньше было классное дежурство (мыли полы в классе сами каждый день), девочки обязательно следили за цветами, - пишут в комментариях горожане. - А сейчас расслабились.