В Самаре на Московском шоссе водитель автобуса с 20 пассажирами сбил пенсионерку

6 Янв. 2019 2019-01-06T18:13:54+03:00

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ДТП случилось на Московском шоссе, в районе улицы Дальняя. Женщина переходила дорогу -дублер по нерегулируемому пешеходному переходу и не заметила автобус, который, в свою очередь не остановился.

- Водитель не заметил пешехода. В автобусе "Хендай Каунти", который ехал по 295 маршруту находились 20 человек, - объяснили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Женщину 60 лет в больницу доставила бригада скорой помощи. Серьезных повреждений у нее не нашли и отпустили домой. Полицейские просят и водителей, и пшеходов быть осторожнее на дорогах в зимних условиях.