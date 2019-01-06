Под Тольятти грузовик влетел в трактор, который чистил дорогу
Пострадали водители и дорога, которую недочистили
Трактор и грузовик столкнулись на трассе
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Еще одно ДТП случилось 6 января под Тольятти в середине дня. Трактор Беларус -82 чистил трассу, двигаясь со стороны Самары по направлению к Тольятти. За ним ехал грузовой автомобиль Вольво. Грузовик слишком сильно разогнался и в результате врезался в трактор. От удара техника перевернулась, грузовик тоже отбросило на обочину.
- Оба водителя получили травмы и ушибы, их отвезли в больницу бригада "скорой помощи", - отмечают в ГУ МВД РФ по Самарской области.
ДТП произошло в районе 988 километра трассы. Сейчас уточняются де6тали происшествия и размеры ущерба. Известно, что за рулем грузовика находился гражданин Киргизии.